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Климкину предложили отдохнуть после скандала с Зеленским

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Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что может отправить главу МИД Павла Климкина в отпуск и назначить на его должность исполняющего обязанности, чтобы разрешить конфликт между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой внешнеполитического ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал «1+1».

Глава правительства напомнил, что Климкин был назначен бывшим главой государства Петром Порошенко. «Но сегодня он работает под руководством Зеленского. И выходить с нотами, не согласовав позицию ни с президентом, ни с премьер-министром, считаю недопустимым, потому что за каждым таким заявлением — судьбы людей», — заявил политик.

27 июня Зеленский провел короткий брифинг, в ходе которого потребовал от МИД объяснить, почему ведомство не согласовало с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в прошлом году. Климкин ответил, что его ведомству не нужно дополнительного согласования таких нот, поскольку именно МИД уполномочен вести это дело и другие.

В настоящее время в России находятся под следствием 24 украинских военнослужащих (22 моряка и двое сотрудников Службы безопасности Украины), которые были задержаны вместе с тремя кораблями в результате инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Киев считает их военнопленными и требует вернуть на Украину, аналогичный вердикт в мае текущего года вынес Международный трибунал ООН по морскому праву. Москва считает, что данный вопрос не входит в юрисдикцию этой инстанции, и настаивает на том, что судьбу моряков должны решить следствие и суд в России.

Корабли украинского флота, как заявляет российская сторона, нарушили государственную границу РФ в Черном море и опасно маневрировали, не реагируя на требования властей. В итоге пограничники, применив оружие, задержали катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Президент России Владимир Путин, комментируя этот инцидент, заявил, что это заранее подготовленная провокация в интересах тогдашнего главы Украины Петра Порошенко, в то время готовившегося к президентским выборам, которые он в итоге проиграл.

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