Верховная Рада отказалась увольнять Климкина

Верховная Рада не одобрила отставку министра иностранных дел Украины Павла Климкина, передает «РБК-Украина».

Парламентарии голосовали за два проекта постановлений об отстранении Климкина от должности. Их поддержали только 150 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Ранее комитет Верховной Рады по иностранным делам установил, что процесс увольнения главы МИД соответствует закону.

5 июня президент Украины Владимир Зеленский признался, что предлагал Климкину остаться на своем посту, поскольку ценит его профессионализм. Однако, по словам главы государства, министр отказался.

Климкин подал заявление об увольнении по собственному желанию еще 17 мая. Он заявлял, что хочет баллотироваться в парламент со своей командой и реализовывать свои идеи. 31 мая дипломат просил Раду принять его отставку, поскольку это было давнее и обдуманное решение.

Павел Климкин стал главой Министерства иностранных дел Украины 19 июня 2014 года. До этого два года он был послом Украины в Германии.

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