Климкин рассказал о предложении Лаврова выпить водки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Минске в 2015 году предлагал участникам встречи выпить водки. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала СТБ, пишет УНИАН.

Он рассказал, что перед началом переговоров Лавров вывел в отдельную комнату его, французского министра Лорана Фабиуса и главу немецкого дипломатического ведомства Франка-Вальтера Штайнмайера. Там Лавров заказал бутылку водки и предложил выпить перед обсуждением назначенной темы.

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«Лавров всем своим видом показывал, что я здесь не главный. Мы его начали сразу прессовать втроем — вот идите к Путину», — добавил Климкин.

В марте 2016 года встреча в «нормандском формате» (Россия, Германия, Франция и Украина) на уровне глав МИД закончилась руганью между Лавровым и Климкиным. Сообщалось, что Штайнмайеру якобы даже пришлось вмешаться в дискуссию двух министров, чтобы они не вышли за рамки дипломатического этикета.

В феврале 2015 года в Минске прошла встреча лидеров четырех стран — Украины, России, Франции и Германии. По ее итогам был согласован документ, предусматривающий, в частности, введение в Донбассе режима прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, законодательное закрепление особого статуса региона.

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