Кучма объяснил отсутствие подписей Меркель и Олланда в договоре по Донбассу

Канцлер Германии Ангела Меркель и бывший французский лидер Франсуа Олланд не хотели брать на себя обязательства по выполнению минских соглашений в 2015 году. Об этом заявил экс-президент Украины и один из подписантов документа Леонид Кучма в четверг, 21 февраля, пишет «Гордон».

«Лично не ставили свои подписи [в соглашениях] ни Олланд, ни Меркель, не говорю уже про [президента России Владимира] Путина. О чем это говорит? Они не верили, что это будет выполнено, и не хотели брать на себя обязательства, подписывая этот документ», — пояснил Кучма.

Также бывший украинский президент сообщил, что не видит перспектив для миротворческой миссии ООН в Донбассе. «Не будет мира — будет замороженный конфликт, который есть сегодня, посредством которого будут влиять на Украину, чтобы довести ее до… далее понятно», — отметил он.

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В сентябре прошлого года Кучма заявлял, что Россия хочет сорвать минские договоренности, саботируя «нормандский формат» переговоров.

Вооруженный конфликт в Донбассе длится почти пять лет. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки» с целью деэскалации вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Свои подписи под соглашением оставили представитель России (бывший российский посол на Украине Михаил Зурабов), Украины (бывший полномочный представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Кучма) и ОБСЕ (экс-посол Хайди Тальявини), а также бывшие лидеры республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

Леонид Кучма занимал пост президента Украины в период с 1994-го по 2005 год.

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