В Раде поддержали отставку Климкина

Комитет Верховной Рады по иностранным делам поддержал отставку главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает РБК-Украина.

Глава комитета Анна Гопко заявила, что позже будет зарегистрирован комитетский проект постановления об увольнении министра. В дальнейшем его передадут в Раду для утверждения отставки руководителя ведомства депутатами.

Климкин написал заявление об отставке еще 17 мая. По словам политика, после ухода с поста главы украинского МИД он собирается баллотироваться в парламент. 30 мая президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Климкина, министра обороны Степана Полторака и начальника Службы безопасности страны Василия Грицака.

Павел Климкин стал главой Министерства иностранных дел Украины 19 июня 2014 года. До этого два года он был послом Украины в Германии.

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