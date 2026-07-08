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17:27, 8 июля 2026Экономика

Названы причины отказа российского бизнеса от господдержки

В РСПП заявили, что бизнес сторонится господдержки из-за сложных процедур получения
Дмитрий Воронин

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Сложности с получением льгот и отчетностью являются главными причинами отказа бизнеса от господдержки при инвестировании. Об этом рассказала исполнительный вице-президент РСПП (Российский союз промышленников и предпринимателей) Мария Глухова, которую цитирует ТАСС.

По словам топ-менеджера, случается, что «интересные и стратегически важные проекты просто не укладываются в прокрустово ложе ограничений и требований существующих мер поддержки». «Очень часто это и завышенные требования или частые смены условий поддержки», — также сказала она.

По данным Глуховой, от получения господдержки отказываются около 35 процентов компаний. В частности, меры поддержки не затрагивают их потребности в 32 процентах случаев, уточнила представитель РСПП.

Ранее замглавы Минфина Иван Чебесков призвал отечественный бизнес работать эффективнее и быстрее внедрять технологии, ориентируясь на пример отечественных банков. «Мы за то, чтобы уменьшать субсидии, снижать льготы и чтобы все работало на рыночных принципах, чтобы развивалась конкуренция», — поделился на прошлой неделе чиновник.

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