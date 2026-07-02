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14:30, 2 июля 2026Экономика

В Минфине призвали бизнес работать эффективнее

Чебесков: Российским компаниям следует повышать эффективность
Дмитрий Воронин

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Российским бизнесу следует работать эффективнее и быстрее внедрять технологии, ориентируясь на пример отечественных банков. Об этом, выступая на финконгрессе ЦБ, заявил замглавы Минфина Иван Чебесков, слова которого приводит ТАСС.

«Мы за то, чтобы уменьшать субсидии, снижать льготы, и чтобы все работало на рыночных принципах, чтобы развивалась конкуренция», — поделился чиновник. Он отметил, что в некоторых отраслях сегодня есть «довольно большие» субсидии, но нельзя говорить, что в целом в экономике это принято повсеместно.

«Нужно компаниям повышать эффективность, быстрее внедрять технологии. Наши коллеги, наши банки на самом деле одни из передовых с точки зрения внедрения технологий. Это нужно делать всем в ускоренном темпе»», — призвал замминистра.

Ранее глава РСПП Александр Шохин предположил, что недавнее снижение ключевой ставки Банка России на 0,25 процентных пункта, до 14,25 процента годовых, которое он охарактеризовал словами «отстаньте, ребята, получите шажок маленький», может стать «последним подарком бизнесу» в условиях, когда речь уже идет о возможности ее повышения.

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