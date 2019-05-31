Климкин попросил принять его отставку

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попросил Верховную Раду принять его отставку. Об этом он написал в своем Facebook.

По словам Климкина, решение уйти в отставку он принял давно. «Вчера был на заседании комитета по иностранным делам Верховной рады и настоятельно призвал депутатов поддержать мое решение», — написал он.

Министр подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский вправе «создавать собственную команду и строить собственную внешнюю стратегию».

Климкин написал заявление об отставке 17 мая. По словам политика, после ухода с поста главы МИД Украины он собирается баллотироваться в парламент.

Павел Климкин стал главой Министерства иностранных дел Украины 19 июня 2014 года. До этого два года он был послом Украины в Германии.

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