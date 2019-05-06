Глава МИД Украины объяснил желание подать в отставку политической культурой

Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил, что его планы подать в отставку после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского не исключают дальнейшего сотрудничества с ним. Об этом он сказал в кулуарах Киевского еврейского форума, передает «Укринформ».

Министр пояснил, что его «никто не будет увольнять», но политическая культура требует, чтобы он добровольно предложил новому главе государства сделать выбор, продолжать ли сотрудничество с главой МИД. «Это, я считаю, очень правильно, по-человечески», — отметил чиновник.

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Климкин добавил, что у него есть свои политические планы, но на сотрудничество с Зеленским он смотрит «оптимистично», даже если покинет пост: «Там, где совпадают принципы и где совпадают приоритеты, (...) мы, безусловно, будем работать и дальше. Это касается как возможных советов, если они потребуются, обсуждения, так и, возможно, участия в переговорах».

Согласно украинскому законодательству, глава государства имеет президентскую квоту на назначение двух министров — иностранных дел и обороны. Остальной состав правительственного кабинета формируется парламентским большинством в Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что Зеленский намерен продолжить внешнеполитический курс Украины по вступлению в НАТО и сотрудничеству с Евросоюзом. Данный курс законодательно закрепил действующий президент Петр Порошенко, когда утвердил соответствующие изменения конституции в феврале.

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