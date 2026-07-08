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17:34, 8 июля 2026Спорт

Брат Нурмагомедова проведет новый бой в UFC

UFC подтвердил проведение боя между Умаром Нурмагомедовым и китайцем Сун Ядуном
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подтвердил проведение пятираундового боя между россиянином Умаром Нурмагомедовым и китайцем Сун Ядуном. Об этом сообщает портал MMAmania.

Поединок состоится 29 августа в Шанхае. Бой Нурмагомедова и Ядуна возглавит турнир UFC Fight Night 286.

Троюродный брат бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова занимает третье место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC и имеет статистику 20 побед при одном поражении в карьере в смешанных единоборствах (ММА). Ядун, находящийся на пятой строчке рейтинга, провел 28 боев в ММА, одержав 23 победы при девяти поражениях и одной ничьей. Еще один поединок с участием китайца был признан несостоявшимся.

Изначально планировалось, что Нурмагомедов встретится с мексиканцем Дэвидом Мартинесом 25 июля в Абу-Даби во втором по значимости бою турнира. Позднее Мартинес снялся с поединка из-за травмы.

Умар Нурмагомедов является бывшим претендентом на титул чемпиона UFC в легчайшем весе. Действующим чемпионом в этой весовой категории является россиянин Петр Ян.

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