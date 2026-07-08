Бегун Шубенков оценил решение МОК вернуть россиян фразой «моя жизнь не изменится»

Бегун Шубенков заявил, что решение МОК вернуть россиян ничего не изменит в легкой атлетике

Бегун Сергей Шубенков оценил решение Международного олимпийского комитета (МОК) вернуть россиян фразой «моя жизнь не изменится». Его слова приводит РИА Новости.

«Есть хорошая новость. Минспорт и Олимпийский комитет России хорошо сработали, но на этом мои познания заканчиваются. И я особо не хочу вникать в детали, потому что моя жизнь все равно не изменится», — сказал Шубенков.

Отсутствие изменений бегун связал с персоной Себастьяна Коу, который возглавляет Всемирную легкоатлетическую ассоциацию (World Athletics). «Пока МОК решительно не повлияет на международную федерацию, у нас все как было в полном отстранении, так и продолжится. Поэтому, подытожим: у легкоатлетов не изменится... ничего», — заявил Шубенков.

Ранее Коу заявил, что решение МОК для его ведомства ничего не меняет. 3 июля World Athletics продлила отстранение российских спортсменов.

35-летний Шубенков является чемпионом мира и многократным призером первенств планеты в беге на 110 метров с барьерами. Также он является рекордсменом России на этой дистанции — 12,92 секунды.