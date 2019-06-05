Зеленский рассказал о предложении Климкину

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что предлагал действующему главе МИД страны Павлу Климкину остаться на посту. Соответствующее заявление он сделал в интервью на телепрограмме «Сниданок» в эфире канала «1+1», которое опубликовано на портале ТСН.

Глава государства заявил, что считает Климкина профессиональным дипломатом. «Кстати, я ему предлагал оставаться в команде, потому что у нас сложная международная ситуация, и он об этом знает. Но он решил пойти в политику», — сказал Зеленский.

Кроме Климкина, Зеленский выделил министра образования и науки Лилию Гриневич, которая, как он слышал, «неплохая очень». В том же интервью он прокомментировал деятельность министра здравоохранения Ульяны Супрун, поблагодарив бога за то, что ее нет среди его врачей.

Зеленский призывал отправить правительство в отставку в своей инаугурационной речи 20 мая. В тот же день премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на имя нового президента заявление о своей отставке. Его уход означал бы автоматический роспуск правительства. Однако в ходе голосования, которое прошло 30 мая, Верховная Рада отказалась принять его заявление об увольнении. Премьер-министр и его команда продолжат работать вплоть до формирования нового правительства, которое произойдет после досрочных выборов в Верховную Раду.

После провала голосования Зеленский внес в Раду отдельное представление об увольнении Климкина, а также министра обороны и главы СБУ. Климкин попросил депутатов поддержать его отставку, объяснив это тем, что решение об уходе он принял уже давно.

О своем намерении уволиться с поста главы МИД он объявил 17 мая. Тогда же он заявил о своих планах уйти в политику и принять участие в выборах в Верховную Раду.

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