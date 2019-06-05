Зеленский обрадовался отсутствию главы Минздрава среди его врачей

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы по-разному относятся к исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун, но поблагодарил бога за то, что у него самого другой врач. Об этом глава государства сказал в интервью телеканалу «1+1».

«Супрун? Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — сказал Зеленский.

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Отвечая на вопрос журналиста, кого бы он хотел оставить в правительстве из действующих министров, президент отметил, что не знает членов кабмина очень близко. «Думаю, что за эти два месяца до новых выборов и до создания нового правительства мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из них способен сделать что-то новое для Украины», — добавил он.

При этом исполняющего обязанности главы МИД Павла Климкина Зеленский назвал профессионалом. Украинский лидер добавил, что предлагал дипломату остаться в команде, однако тот «решил пойти в политику».

20 мая, после инаугурации Зеленского, Супрун заявила, что не собирается уходить с должности главы Минздрава. В тот же день она уехала в Швейцарию, где напомнила миру о его «главном враге» — России.

Ульяна Супрун возглавила Минздрав Украины в июле 2016 года. В феврале 2019-го суд в Киеве запретил ей исполнять полномочия министра, так как находиться в статусе исполняющего обязанности по закону можно не больше одного месяца. Кроме того, Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Спустя несколько дней она была восстановлена в должности.

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