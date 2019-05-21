Глава украинского Минздрава назвала Россию врагом и уехала из страны

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун полетела в Швейцарию, чтобы напомнить миру о том, что Россия является врагом. Об этом она заявила «Укринформу».

Супрун рассказала, что с 20 по 28 мая в Женеве пройдет 72-я сессия Всемирной организации здравоохранения. Также министр уточнила, что ее отъезд не связан с инаугурацией нового главы государства Владимира Зеленского и она готова возглавлять ведомство в дальнейшем.

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«Кто-то должен напомнить миру о том, что Россия остается врагом. А мы победим. Потому что мы украинцы», — сказала Супрун.

Инаугурация президента Украины Зеленского состоялась в Киеве 20 мая. По данным «Страна.ua», после церемонии Супрун заметили у стойки регистрации на международный рейс в аэропорту Борисполь.

Ульяна Супрун возглавила Минздрав Украины в июле 2016 года. В феврале 2019-го суд в Киеве запретил ей исполнять полномочия министра, так как находиться в статусе исполняющего обязанности по закону можно не больше одного месяца. Кроме того, Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Спустя несколько дней она была восстановлена в должности.

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