Главу Минздрава Украины решили отдать под суд

Печерский районный суд Киева обязал возбудить уголовное дело против исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун. Об этом сообщает РИА Новости.

Суд считает, что Супрун нарушила статью 376 Уголовного кодекса Украины («Вмешательство в деятельность судебных органов с использованием служебного положения»). В связи с чем принято такое решение, не уточняется.

5 февраля Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука об отстранении Супрун. Суд усмотрел «наличие признаков очевидной противоправности» в ее назначении на должность и.о. главы Минздрава и разрешил ей исполнять только обязанности заместителя главы ведомства. Заместителю Супрун запрещено занимать ее место.

Суд принял во внимание доводы истца о двойном гражданстве. Чиновница получила гражданство страны при переезде из США в 2015 году, при этом у нее остался американский паспорт, что запрещено законом.

Кабмин Украины подал жалобу на решение суда. Супрун заявила, что из-за судебной тяжбы заблокирована работа Минздрава.

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