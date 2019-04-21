Главу Минздрава Украины раскритиковали за лозунг как у нацистов

Министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун раскритиковали за использование в социальных сетях хештега #Україна_понад_усе («Украина превыше всего»). Об этом сообщает РИА Новости.

Министр опубликовала фото с избирательного участка, где призывала украинцев принять участие в голосовании и сделать «ответственный выбор». Свой пост она сопроводила хештегом #Україна_понад_усе.

В комментариях к записи пользователи отметили, что данный лозунг — калька с фразы «Германия превыше всего» из первого куплета гимна Германской империи, введенного после Франко-прусской войны 1870-1871 годов. Эта строчка активно использовалась в пропагандистских и агитационных материалах в период правления в Германии нацистов. После Второй мировой войны куплет с этой строчкой убрали из гимна.

Второй тур президентских выборов на Украине проходит 21 апреля, в него вышли Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко. Зеленский получил в первом туре более 30 процентов голосов, Порошенко — почти в два раза меньше. Избирательные участки закроются в 20:00.

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