Украинский министр пожаловалась на отсутствие иммунитета из-за российских вакцин

У многих взрослых украинцев отсутствует иммунитет из-за некачественных вакцин, произведенных в России. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в интервью «Радио Свобода».

По ее словам, ранее прививки часто не действовали из-за неправильных условий использования и хранения. «Те вакцины, которые покупались ранее, были российского производства, и они не работали. Кто-то, например, не придерживался "холодной цепи" — запланировал вакцинацию, купил необходимый препарат, но оставил вакцину не в холоде, а просто на полке. Как результат, она не сработала, потому что неправильно хранилась», — пояснила Супрун.

При этом она добавила, что сейчас в стране есть все необходимые вакцины. Кроме того, теперь делать прививки могут в любом возрасте. «Если раньше для взрослых были ограничения в возрасте, то теперь они сняты. В первую очередь вакцинировали педагогов, военных, врачей, а сейчас каждый желающий может обратиться к семейному врачу и сделать необходимую прививку», — отметила Супрун.

Ранее, 21 мая, Супрун отправилась в Швейцарию, чтобы напомнить миру о том, что Россия является врагом. Исполняющая обязанности министра рассказала, что с 20 по 28 мая в Женеве пройдет 72-я сессия Всемирной организации здравоохранения. Также Супрун уточнила, что ее отъезд не связан с инаугурацией нового главы государства Владимира Зеленского и она готова возглавлять ведомство в дальнейшем.

Ульяна Супрун заняла пост главы Минздрава Украины в июле 2016 года. В феврале 2019-го суд в Киеве запретил ей исполнять полномочия министра, так как находиться в статусе исполняющего обязанности по закону можно не более одного месяца. Кроме того, Супрун имеет двойное гражданство — Украины и США. Спустя несколько дней она была восстановлена в должности.

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