Верховная Рада отказалась отправлять в отставку Гройсмана

Верховная Рада отказалась отправлять в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом в четверг, 30 мая, передает «РБК-Украина».

Его заявление об увольнении поддержали всего 97 депутатов из необходимого минимума в 226 парламентариев.

Уход Гройсмана автоматически означал бы роспуск правительства. После решения Рады кабмин продолжит работать в нынешнем составе до досрочных парламентских выборов.

Еще до заседания фракция «Блока Петра Порошенко» (БПП) заявила, что почти единогласно выступит против отставки премьера. В партии считают, что роспуск кабмина на фоне досрочных выборов в Раду приведет к хаосу в стране. БПП является самой многочисленной фракцией в Раде и насчитывает более 100 депутатов.

Материалы по теме Большая пересменка Пока Зеленский окружает себя старыми друзьями, Порошенко окружают новые враги

При этом комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия поддержал отставку Гройсмана.

О том, что правительство должно уйти в отставку, а парламент Украины необходимо досрочно распустить, заявлял президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая. Его поддержала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она ранее неоднократно заявляла, что старые политики должны покинуть свои посты, чтобы в стране начались реформы. Кроме того, она лично призывала кабмин уйти в отставку.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!