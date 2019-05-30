Гройсман прокомментировал голосование за свою отставку

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил депутатов Верховной Рады за отказ отправить его в отставку. Об этом сообщают «Українські Новини».

«Я благодарю вас за ваше решение. Я сказал, что к любому решению я отнесусь с уважением. Более того, мое решение было не эмоцией, а позицией», — сказал Гройсман.

Он также призвал парламентариев «голосовать сердцем», чтобы граждане чувствовали их ответственность перед страной.

Ранее Рада провела голосование за отставку Гройсмана. Ее поддержало 97 депутатов при минимуме в 226 голосов. Согласно украинскому законодательству, в случае отставки премьера со своих постов автоматически уходят все министры правительства.

Еще до голосования фракция «Блока Петра Порошенко» (БПП), к которой принадлежит премьер, отказалась поддерживать отставку Гройсмана, сочтя что это приведет к хаосу в стране. Фракция БПП является крупнейшей в Раде, в ее составе более 100 депутатов.

О том, что правительство должно уйти в отставку, а парламент Украины необходимо досрочно распустить, заявлял президент Владимир Зеленский в своей инаугурационной речи 20 мая. Его поддержала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она ранее неоднократно заявляла, что старые политики должны покинуть свои посты, чтобы в стране начались реформы. Кроме того, она лично призывала кабмин уйти в отставку.

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