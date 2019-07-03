Названа необходимая для восстановления Донбасса сумма

По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса потребуется более 10 миллиардов евро. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на Конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто, пишет «Интерфакс-Украина».

Он напомнил, что осенью 2019-го в Мариуполе пройдет форум, на который приглашаются зарубежные инвесторы, заинтересованные в финансировании инфраструктурных и гуманитарных проекты в Донбассе.

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1 июля украинский лидер отказался обещать, что «завтра [в Донбассе] будет мир, что прекратим войну». Так он прокомментировал разведение сил ВСУ и ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики в районе населенного пункта Станица Луганская.

На следующий день команда президента опровергла готовность к языковому компромиссу в Донбассе. Сторонники Зеленского утверждали, что исходят из положения статьи 10 украинской конституции, в которой говорится, что «единственным государственным языком на Украине является украинский язык».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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