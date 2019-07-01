Зеленский отказался обещать мир в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разведение сил ВСУ и ополчения самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в районе населенного пункта Станица Луганская. Видеозапись его обращения к украинцам опубликована на его странице в Facebook.

Зеленский поздравил украинцев с состоявшимся разведением войск. По его словам, это — «первый шаг к устойчивому прекращению огня по всей линии разграничения». Он особо отметил, что это стало возможным благодаря разблокированию минского процесса.

В то же время Зеленский отказался обещать, что «завтра будет мир, что прекратим войну». Однако, как считает глава украинского государства, после развода войск появилась «хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны».

В завершение своего обращения он призвал украинцев не впадать в панику и не поддаваться на провокации, чтобы позволить дипломатам и военным выполнять свою работу. «Пожалуйста, давайте сохранять спокойствие, никакой зрады нет, победы, увы, пока тоже, но это, мне кажется, первый наш небольшой реальный успех», — подчеркнул он.

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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) объявила о завершении процесса разведения войск в районе Станицы Луганской в воскресенье, 30 июня. МИД Украины уведомил миссию о выполнении своих обязательств 29 июня, представители ЛНР сделали это на следующий день.

Подразделения Народной милиции ЛНР приступили к отводу своих сил в районе Станицы Луганской в среду, 26 июня. Вскоре после этого аналогичные меры предприняла украинская сторона.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе. В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в ЛНР. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

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