В ЛНР заявили об отводе войск в Донбассе

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) начали отвод внутренних войск в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 26 июня Народная милиция ЛНР приступила к разведению сил в районе Станицы Луганской. По словам офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Романа Иванова, отвод войск подтвердили представители ОБСЕ запуском сигнальной ракеты.

24 мая замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что после инаугурации президента Украины Владимира Зеленского вооруженный конфликт в Донбассе стал менее напряженным. По его словам, за четыре дня, прошедшие с момента вступления Зеленского в должность, в зоне конфликта уменьшилось количество обстрелов, а также почти не применялось тяжелое вооружение.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе. В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в ЛНР. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

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