Инаугурация Зеленского усмирила конфликт в Донбассе

После инаугурации президента Украины Владимира Зеленского вооруженный конфликт в Донбассе стал менее напряженным. Об этом «Известиям» сообщил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, за четыре дня, прошедшие с момента вступления Зеленского в должность, в зоне конфликта уменьшилось количество обстрелов, а также почти не применяется тяжелое вооружение. Басурин отметил, что затишье может оказаться временным, поскольку неизвестно, как будет действовать новая украинская власть.

Официальный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на Минских переговорах Родион Мирошник добавил, что от Зеленского ждут конкретных действий. По его словам, Киев должен издать указ о прекращении огня, отводе войск и соглашении о перемирии. В таком случае ситуация на линии соприкосновения действительно изменится.

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20 мая во время инаугурации Владимир Зеленский заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Он подчеркнул, что готов на все ради достижения мира, и призвал стороны к диалогу. По его словам, первым шагом в деле достижения мира должно стать возвращение всех украинских пленных.

Самопровозглашенные республики Донбасса ответили, что готовы на обмен пленными, но для начала ждут от Зеленского конкретных предложений.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе.

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