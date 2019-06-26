Украина подтвердила отвод войск в Донбассе

Штаб операции Объединенных сил (ООС) в Донбассе сообщил о первом этапе отвода украинских подразделений в Станице Луганской. Сообщение об этом появилось на официальной странице штаба в Facebook.

Уточняется, что со своих позиций украинские подразделения отошли в полдень под наблюдением представителей ОБСЕ.

За отводом войск наблюдал командующий ООС генерал-лейтенант Александр Сирский. По его словам, это только первый этап отвода войск, который в дальнейшем продолжится.

Ранее сообщалось, что подразделения Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) приступили к отводу своих сил в районе Станицы Луганской. Это подтвердили представители ОБСЕ запуском сигнальной ракеты.

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014 года после смены власти в Киеве. Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва неоднократно заявляла, что не имеет отношения к происходящему в Донбассе. В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в ЛНР. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся, а в Станице Луганской неоднократно срывался.

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