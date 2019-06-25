В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе

Украинские военные начали отступать с передовых позиций у села Сокольники, расположенного в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил пресс-секретарь народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передает «Луганский информационный центр».

По его словам, позиции оставили военнослужащие 14-й бригады Вооруженных сил Украины. «Это происходит из-за некомплекта личного состава на переднем крае, отсутствия элементарного обеспечения, а также неудовлетворительных бытовых условий», — сказал Филипоненко.

Пресс-секретарь также отметил, что украинское командование выясняет причины таких действий военнослужащих и пытается не допустить повторного отступления.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева, после чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Западные страны и Украина регулярно обвиняют Россию в причастности к конфликту. Москва, в свою очередь, опровергает эти утверждения.

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