Украинцев призвали подавать в суд на Россию

Руководство Украины и сами украинцы должны подавать иски в суд на Россию из-за «аннексии» Крыма и войны в Донбассе. Таким образом Киев может взыскать несколько десятков триллионов долларов, заявил в интервью Gazeta.ua лидер движения «Спильна справа» («Общее дело») Александр Данилюк.

«Любой спор между Украиной и Россией должен рассматриваться в международных судах. Но переселенцы, участники боевых действий, пленные — обычные украинские граждане, которым Россия нанесла ущерб, могут обратиться в украинский суд и требовать компенсацию», — сказал он.

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По словам Данилюка, такую стратегию еще в 2014 году разработали организации «Спильна справа» и «Сила права». За это время обработано около 20 тысяч дел разных категорий, многие из них выиграли. «Сам факт агрессии доказывать уже не нужно. Он уже общеизвестен. Вам нужно лишь доказать, что вы пострадали», — добавил политик.

По его мнению, если Киев откажется от претензий, то юридически Москва перестанет считаться агрессором, а войну в Донбассе будут называть внутриукраинским конфликтом. Тогда компенсациями пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству и самим гражданам. А, значит, каждый житель страны должен будет отдать на возрождение Донбасса по 50 тысяч долларов (3,2 миллиона рублей), подчеркнул Данилюк.

В июне прошлого года Киев передал в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Меморандум состоял из 29 томов и весил около 90 килограммов.

Официально Украина признала Россию «страной-оккупантом» в феврале 2018-го. Согласно закону, подписанному бывшим президентом Петром Порошенко, Москва является ответственной за моральный и материальный ущерб, нанесенный Киеву.

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