Украина нашла новый повод подать на Россию в суд

Украина подала против России иск, касающийся украинских заключенных в российских колониях. Об этом заявил на своей странице в Facebook заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

«Мы только что подали новую межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека [ЕСПЧ] относительно украинских политзаключенных Кремля», — написал он.

По его словам, в иске на 130 страницах описаны нарушения восьми статей европейской Конвенции о защите прав и основных свобод человека в отношении 71 заключенного, также к документу прилагается три тысячи страниц дополнений.

Нарушения касаются личной свободы, справедливого суда, уважения личной и семейной жизни, свободы выражения, права на защиту, а также запрета пыток и унижения человеческого достоинства и пределов использования ограничений в отношении прав заключенных. Кроме того, указывает Лещина, по четырем осужденным дополнительно поданы иски о нарушении их права на надлежащую медицинскую помощь.

В июне между президентами Украины и России была заключена договоренность о том, что омбудсмены обеих стран посетят своих граждан, отбывающих наказание на территории соседнего государства. В итоге украинский уполномоченный по правам человека Людмила Денисова нарушила правила посещения и не смогла попасть к заключенным, в том числе к режиссеру Олегу Сенцову.

2 июля Денисова заявила, что ее российской коллеге Татьяне Москальковой не дадут посетить россиян в украинских тюрьмах, поскольку Россия нарушила договоренности и помешала ей посетить граждан Украины.

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