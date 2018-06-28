Москалькова оставила украинскую коллегу за воротами во время визита к Сенцову

Встреча уполномоченной по правам человека в России Татьяны Москальковой с голодающим украинским режиссером Олегом Сенцовым в колонии длилась около часа, рассказала она «Интерфаксу».

«Его состояние здоровья в целом удовлетворительное, но все равно остается беспокойство за развитие событий, поскольку 46-й день голодания, а это всегда требует большого внимания», — отметила обсудсмен.

По словам Москальковой, Сенцова ежедневно осматривают врачи. В медкарте написано, за последние дни его вес не изменялся, температура и другие показатели остаются в норме. Никаких замечаний и просьб по поводу условий содержания и состояния здоровья у режиссера нет. Омбудсмену также показали подписанное осужденным заявление, где сказано, что он разрешает применять к себе необходимые питательные средства.

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Украинский омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в Facebook, что так и не смогла попасть на территорию колонии и встретиться с Сенцовым, хотя месяц назад договаривалась с Москальковой о совместном посещении. «Кортеж проехал мимо меня, несмотря на то, что она меня прекрасно видела», — отметила Денисова.

22 июня адвокат Дмитрий Динзе, посетивший заключенного, заявил, что он похудел на 13 килограммов. Днем ранее Татьяна Москалькова сравнила голодовку режиссера с лечебным голоданием.

Украинский режиссер Олег Сенцов задержан в мае 2014 года по подозрению в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России» в Крыму. По версии следствия, он с соратниками готовил ряд терактов на территории полуострова. В августе 2015 года режиссера приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Сенцов своей вины не признает. 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить из российских колоний всех украинских политзаключенных. В Кремле заявили, что этот протест не повлияет на процедуру помилования.

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