Москалькова решила встретиться с голодающим Сенцовым

Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова прибыла в Салехард и планирует встретиться с заключенным Олегом Сенцовым. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе омбудсмена.
Помимо визита к голодающему украинскому режиссеру, Москалькова планирует посетить ряд социальных объектов города.
21 июня Москалькова сравнила голодовку Сенцова, отбывающего наказание в ямальской колонии «Белый медведь», с лечебным голоданием. «Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается», — подчеркнула она.
Сенцов объявил бессрочную голодовку 14 мая. Он намерен прекратить ее только после того, как из российских колоний будут освобождены все украинские политзаключенные. В Кремле отмечали, что знают о голодовке Сенцова, но это не повлияет на процедуру помилования.
Режиссер был задержан 10 мая 2014 года по обвинению в поджоге офисов «Русской общины Крыма» и «Единой России», а также в подготовке теракта в Крыму. По версии следствия, он со своими соратниками собирался взорвать несколько объектов в Симферополе. Свою вину Сенцов отрицает. В августе 2015 года его осудили на 20 лет строгого режима.