Украинский военный разоблачил Сенцова и заговор против него в Киеве

Украинский военный признался, что передавал взрывчатку режиссеру Олегу Сенцову, осужденному в России за подготовку терактов в Крыму. Соответствующее заявление прозвучало на конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине, передает Страна.ua.

«Один из тех предметов (из-за которого вменили терроризм Сенцову — прим. Страна.ua) перевозил я лично — на собственном автомобиле, на котором я перевозил наших военных, до последнего бойца из Крыма», — приводит издание его дословную цитату.

Уточняется, что под предметом военный имел в виду взрывчатку. Также выступающий заявил, что Сенцова сдали российским силовикам украинцы, среди которых могут быть и высокопоставленные лица.

«Почему я делаю это разглашение? Мне хочется, чтобы спецслужбы наконец выявили тех предателей, которые слили эту информацию и подставили Олега (...). Он не выгоден своими знаниями, как Киеву, так и другим товарищам», — сказал мужчина.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта. Свою вину Сенцов отрицает, в середине мая этого года он объявил бессрочную голодовку.

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