Украинский омбудсмен в России проявила инициативу и пожалела

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отошла от обговоренного плана посещений украинских заключенных в российских колониях и в результате не смогла посетить граждан своей страны. Об этом сообщила ТАСС российский омбудсмен Татьяна Москалькова в субботу, 16 июня.

Она рассказала, что вместе с украинской коллегой планировала посетить в этот день Дмитрия Штыбликова, отбывающего наказание в Омске за подготовку диверсии. После этого 18 июня в Херсоне должна была состояться встреча Москальковой с арестованным на Украине главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским. Затем 22 июня Денисова собиралась навестить Сенцова на Ямале.

Однако, как отметила Москалькова, ее украинская коллега отправилась в Салехард 15 июня по своей инициативе, в итоге сорвался не только визит к Сенцову, но и встреча со Штыбликовым. «Она [Денисова] сказала, хотела бы поехать, но не может вылететь с Ямала, поскольку опоздала на самолет. Там таковы погодные условия, что добираться нужно до аэропорта на пароме», — пояснила омбудсмен. «Ее поездка, конечно, заведомо была обречена на неудачу», — добавила она.

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Кроме того, уполномоченный Верховной Рады попыталась без согласования посетить Николая Карпюка, который во Владимирском централе отбывает наказание за участие в незаконных вооруженных формированиях в Чечне в 1994-1995 годах. Его могут посещать любые граждане для краткосрочных свиданий, однако к моменту визита Денисовой все сотрудники исправительного учреждения, которые могут организовать такую встречу, закончили рабочий день.

Сообщается, что Денисова, не попав к Сенцову, заявила об отказе от встречи в Омске и пожаловалась, что переговоры зашли в тупик, а она «так не готова сотрудничать» с российской стороной. При этом Москалькова заявила, что «ничего не потеряно» и она «с оптимизмом смотрит на возможность рассматривать дорожные карты».

15 июня сообщалось, что Денисова не попала к Сенцову, поскольку он имеет также российский паспорт, а омбудсмен не получила нужного разрешения на посещение гражданина России.

Договоренность о том, что омбудсмены России и Украины посетят своих граждан, заключенных на территории друг друга, была достигнута 9 июня в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Петра Порошенко.

Сенцов был задержан российскими спецслужбами 11 мая 2014 года. Его обвинили в подготовке терактов в Крыму при содействии запрещенной в России националистической организации «Правый сектор». В августе 2015-го Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к 20 годам тюрьмы. Свою вину Сенцов не признал.

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