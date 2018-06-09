Путин и Порошенко поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщается на сайте Кремля в субботу, 9 июня.

Лидеры двух стран обсуждали ситуацию на юго-востоке Украины и ход реализации минских соглашений, в том числе с учетом предстоящей 11 июня в Берлине встречи министров иностранных дел государств «нормандской четверки».

«Особое внимание уделено вопросам гуманитарного характера, включая обмен удерживаемых лиц. Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», — говорится в сообщении.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, Порошенко заявил о важности скорейшего освобождения украинских политзаключенных, находящихся в России и на оккупированных территориях (Украина считает таковыми Крым и не подконтрольные Киеву части Луганской и Донецкой областей — прим. «Ленты.ру»). «Глава украинского государства обратил внимание на голодовку украинцев и выразил обеспокоенность ухудшением их состояния здоровья», — говорится в сообщении.

По итогам разговора президенты договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

16 мая украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий 20-летний тюремный срок в России за подготовку терактов в Крыму в 2014 году, объявил бессрочную голодовку. Условием прекращения акции он назвал освобождение всех 64 украинских политзаключенных в России. Их имена не уточнялись. Киев неоднократно называл дело Сенцова сфабрикованным и нарушающим международное право.

22 мая украинский МИД заявил, что допускает возможность обменять Сенцова на арестованного в Киеве главу РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, гражданина России. Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) 15 мая. Его обвиняют в госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы. Москва сочла задержание Вышинского произволом и пообещала скорые ответные меры.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!