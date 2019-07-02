В команде Зеленского опровергли готовность к языковому компромиссу в Донбассе

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук прокомментировал заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о статусе русского языка в Донецкой и Луганской областях. Он сделал это в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
По словам Стефанчука, предложение Богдана предоставить Донецку и Луганску возможность сделать русский язык региональным следует трактовать как его личную позицию. Он объяснил это тем, что такая инициатива «не совсем коррелирует с тем, что заявлено в программе» партии «Слуга народа».
Стефанчук подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский и его команда исходят из положения статьи 10 украинской конституции, в которой говорится, что «единственным государственным языком на Украине является украинский язык».
Ранее глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что, если заставлять всех говорить по-украински, страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Он предложил Донецкой и Луганской областям сделать русский язык региональным и остаться в составе Украины. При этом Богдан подчеркивал, что выступает против идеи сделать русский язык вторым государственным в стране. По его мнению, в стране существует языковая проблема и ее необходимо решать.
Это предложение встретило жесткую критику со стороны украинских политиков. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что парламент не позволит вернуться «к временам языкового закона Колесниченко-Кивалова, который под видом региональных языков имел целью просто уничтожить украинский язык на Украине». А вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко выразил мнение, что идея русского языка как регионального искусственно создана Кремлем и направлена на разделение украинцев и политический шантаж с целью продвижения русского мира.