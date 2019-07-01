Украинский министр назвал русский язык элементом шантажа

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко считает, что идея русского языка как регионального искусственно создана Кремлем и направлена на разделение украинцев. Об этом он написал в своем Facebook.

«Идею русского языка как регионального придумали в Кремле исключительно для искусственного разделения украинцев и политического шантажа», — написал министр.

Кириленко напомнил команде президента Владимира Зеленского, что статус русского языка как регионального на Украине всегда использовался «не для защиты "языка", а для агитации за "русский мир"».

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Ранее 1 июля глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что если заставлять всех говорить по-украински, страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей. Он предложил Донецкой и Луганской областям сделать русский язык региональным и остаться в составе Украины.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

В команде Зеленского закон назвали методом кнута, предложив увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. 21 июня Конституционный суд Украины зарегистрировал депутатское обращение с просьбой проверить конституционность этого закона, который, по мнению оппозиционеров, нарушает право граждан на использование родного языка и создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию на Украине.

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