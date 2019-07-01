Соратник Зеленского рассказал о связях с бандеровцами

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан раскрыл позицию команды Владимира Зеленского по отношению к русскому языку. Свое заявление он сделал в интервью изданию «РБК-Украина».

Богдан разъяснил, что в команде Зеленского выступают против русского языка в качестве второго государственного. «Я сам со Львова, у меня же там "бандеровцы", я за украинский язык, и я за Украину», — пояснил он.

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Однако Богдан признал языковой вопрос значимым и призвал решать его, а не вести бесконечные обсуждения. «Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный — украинский, региональный — русский, и при условии, что после этого они — территория Украины», — заявил он.

Отвечая на вопрос, что делать в том случае, если русский как региональный захотят Одесса и Харьков, Богдан выразил мнение, что если заставлять всех говорить по-украински, страна уменьшится до Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областей.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

В команде Зеленского закон назвали методом кнута, призвав увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств. Ранее Богдан заверил, что президент не будет просить Конституционный суд рассмотреть конституционность этого закона, но если с такой инициативой выступят депутаты, администрация президента не будет им препятствовать.

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