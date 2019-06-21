На Украине попросили суд отменить закон о главенстве украинского языка

Конституционный суд Украины зарегистрировал депутатское обращение с просьбой проверить конституционность принятого недавно закона о функционировании украинского языка как государственного. Об этом сообщает издание «Украинские новости».

Как отмечается, представление было подписано 51 депутатом, большинство из которых представляют фракцию «Оппозиционный блок». Они утверждают, что новый закон нарушает конституцию, в частности право граждан на использование родного языка. Кроме того, по их мнению, он создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию на Украине и способствует дискриминации русскоязычного населения страны.

В качестве аргумента о неконституционности закона они также приводят аргумент о нарушении процедуры его принятия. В частности, они указывают на факты неперсонального голосования.

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25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сразу после голосования спикер Рады Андрей Парубий подписал закон, позже он был подписан и бывшим президентом Петром Порошенко. В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом кнута, призвав увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.

При этом глава администрации президента Украины Андрей Богдан отмечал, что президент не будет просить Конституционный суд рассмотреть конституционность этого закона. Также он пообещал, что если с такой инициативой выступят депутаты, администрация президента не будет им препятствовать.

Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

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