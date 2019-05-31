Украинский вуз счел невозможным образование на украинском

Киевская школа экономики отказалась от преподавания на украинском языке. Об этом написал ее почетный президент Тимофей Милованов в своем Facebook.

«Закон о языке требует, чтобы Киевская школа экономики преподавала на украинском языке. Нам это не подходит. Мы преподаем исключительно на английском. На большинстве программ. Также закон требует, чтобы мы учили наших студентов украинскому языку. Нам это тоже не подходит», — написал он.

Милованов сообщил, что ресурсы школы ограниченны, так как она живет исключительно за счет пожертвований благотворителей.

Он также отметил, что школа должна быть ответственной «перед донорами и обществом и тратить благотворительные взносы на обучение студентов современным навыкам, которые делают их конкурентоспособными в мире».

Почетный президент добавил, что образовательное учреждение готово к штрафам, отзыву лицензии и даже переезду за пределы страны, однако не переведет образование на украинский язык.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сразу после голосования спикер Рады Андрей Парубий подписал закон, позже он был подписан и уходящим президентом Петром Порошенко. В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом кнута, призвав увеличивать количество пряников вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.

Согласно документу, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на государственном языке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

Киевская школа экономики основана в 1996 году Консорциумом экономических исследований и образования (EERC).

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