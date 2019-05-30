Рада озаботилась проблемами малых народов России

Верховная Рада потребовала введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщает «Страна.ua».

За соответствующее постановление проголосовали 234 депутата. Рада требует от западных стран усилить политическое давление на Россию «с целью прекращения политики фактической ассимиляции коренных народов».

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В постановлении Рады утверждается, что с 2014 года Кремль усилил «политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России». Проявлением такого давления парламентарии считают «преследования представителей коренных народов России за их политические убеждения». Примеров подобных преследований постановление не приводит.

Особое внимание украинский парламент просит обратить на ситуацию с языками коренных народов. Рада просит у своих западных партнеров потребовать от российских властей «вернуть обучение на родном языке и надлежащее изучение родного языка, устранить искусственные препятствия на пути развития системы высшего образования на языках коренных народов».

Копии обращения направлены в ООН, Парламентскую ассамблею Совета Европы, Парламентскую ассамблее НАТО и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сразу после голосования спикер Рады Андрей Парубий подписал закон, позже он был подписан и бывшим президентом Петром Порошенко. В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом «кнута», призвав увеличивать количество «пряников» вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.

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Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Украина обвиняет соседнее государство в захвате территории, а также утверждает, что российские военные находятся на территории Донбасса и участвуют в вооруженном конфликте. Кремль отрицает и то, и другое, подчеркивая, что на полуострове прошел законный референдум, а на юго-востоке Украины российских силовиков нет.

В связи с присоединением Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины Евросоюз принял в отношении России ограничительные меры. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Каждые полгода страны ЕС голосуют за продление санкций.

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