Порошенко успел договориться с ЕС о санкциях против России

Визит Петра Порошенко в Брюссель способствовал принятию принципиального решения о продлении европейских санкций в отношении России. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил заместитель руководителя администрации пятого президента Украины Константин Елисеев.

По словам чиновника, европейские санкции в отношении России благодаря усилиям действующего украинского президента будут сохранять свою силу по меньшей мере еще полгода. Вопрос о продлении в июле санкций Елисеев назвал «принципиальной договоренностью».

В то же время украинский чиновник признал, в дальнейшем «продолжение санкций никто не гарантирует». По его словам, санкционное давление ЕС на Россию в будущем будет зависеть от «дипломатического мастерства и президента, и министра».

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Порошенко находился в Брюсселе на конференции, посвященной десятой годовщине инициативы «Восточное партнерство», которая состоялась 13-14 мая. В ходе этого визита он наградил орденом Ярослава Мудрого за «личный вклад в развитие сотрудничества между Украиной и Евросоюзом» председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера. Это было последнее международное мероприятие с участием Порошенко в статусе главы государства. 20 мая пройдет инаугурация победителя президентских выборов Владимира Зеленского.

Евросоюз ввел ограничительные меры против России в 2014 году, связав их с присоединением Крыма и конфликтом на юго-востоке Украины. В ответ Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции. Каждые полгода страны ЕС голосуют за продление санкций.

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