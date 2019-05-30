На Украине узаконили «поэток» и «членкинь»

На Украине с 3 июня вступят в силу новые нормы правописания, которые узаконивают использование феминитивов. Пресс-релиз опубликовало Министерство образования и науки Украины.

В министерстве уточнили, что новые нормы правописания необходимо начать применять с момента их публикации. Их рекомендуют использовать «во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи».

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Новые нормы вводят в украинский язык феминитивы, обозначающие род деятельности. В качестве примеров в релизе упоминаются «поэтка», «членкиня» и «критикесса». Кроме того, изменятся правила написания слов, имеющих греческие корни — звук «эф» будет передаваться с помощью буквы «т». В частности, можно будет писать «міт» вместо «міф» и «Атени» вместо «Афіни». Изменится также и правописание ряда приставок.

Министерство образования затем разработает план имплементации новой редакции «Украинского правописания» в образовательный процесс. В этом документе будут прописаны сроки и этапы внедрения нововведений.

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25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Сразу после голосования спикер Рады Андрей Парубий подписал закон, позже он был подписан и бывшим президентом Петром Порошенко. В команде нового президента Владимира Зеленского закон назвали методом «кнута», призвав увеличивать количество «пряников» вокруг украинского языка. Там также предложили проверить документ на предмет нарушений прав языковых меньшинств.

Согласно документу, чиновники обязаны говорить на «мове» (по-украински) на заседаниях, мероприятиях, встречах, а органы государственной власти — использовать версии компьютерных программ с интерфейсом на госязыке. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ также должны вестись на украинском.

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