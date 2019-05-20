Украинскую писательницу возмутил русский язык в речи Зеленского

Украинская детская писательница Лариса Ницой возмутилась русским языком в инаугурационной речи президента Владимира Зеленского. Об этом она написала в своем Facebook.

«Когда вы на своей инаугурации говорили, чтобы все украинцы возвращались домой, они нам нужны — я плакала от умиления. Когда вы говорили, что мы — украинцы, а мы все, независимо от происхождения, языка, вероисповедания, украинцы — я плакала от умиления. Когда вы разделили украинцев на русскоязычных и украиноязычных — вы вылили на меня ведро холодной воды», — заявила она.

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Ницой считает странным, что из всех языков национальных меньшинств Украины Зеленский выбрал именно русский. «Почему вы не заговорили на гагаузском, крымско-татарском, болгарском, румынском, польском, немецком... венгерском, греческом, иврите или других языках меньшинств, а снова вознесли над всеми меньшинствами язык одного национального меньшинства — русский?» — задалась вопросом писательница.

Ницой регулярно выступает с заявлениями относительно «засилья» русского языка на Украине. В июне она раскритиковала за разговоры на русском языке сотрудников Службы безопасности Украины, а в мае возмутилась использованием русского языка проводниками поезда InterCity, следовавшего по маршруту Киев — Запорожье. В начале 2018 года Ницой пришла в ужас от количества русскоязычных жителей Киева, а в 2016 году забросала кассиршу в магазине мелочью за отказ беседовать с ней на украинском языке.

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