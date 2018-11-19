Россию заподозрили в краже «созданного украинцами советского кино»

Россия присвоила себе советский кинематограф, который создали украинцы. Об этом в ходе общественного форума «За украинский язык» заявила поэтесса Татьяна Малахова.

Она рассказала, что посчитала всех своих соотечественников, связанных с киноиндустрией, которые в конце XX века приехали с Украины в РСФСР.

«Вы не представляете, какое огромное количество украинцев создало советское кино. Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия», — отметила писательница.

По словам Малаховой, в середине 1980-х годов во время учебы в университете она отправилась в Ростовскую область собирать русский фольклор и не нашла там русскую речь. «Все жители сел разговаривали на украинском», — поделилась поэтесса.

В октября украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в студии телеканала NewsOne. Она отчитала ведущую программы «Большой вторник» Диану Панченко за русскую речь. «Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском», — сказала литератор.

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