Украинский националист спел в прямом эфире гимн пионеров

Член украинской националистической партии «Свобода» Игорь Мирошниченко проиграл пари и спел гимн советских пионеров. Эпизод произошел в прямом эфире телеканала NewsOne, видео доступно на YouTube.

В программе «Большой вечер» Мирошниченко поспорил с народным депутатом от «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом, что тот не сможет долго говорить на украинском языке. «Вы больше 30 секунд не проговорите [на украинском]. Давайте поспорим: если вы больше десяти минут поговорите на украинском, я готов — не знаю, ставьте свои условия», — предложил националист.

Вилкул ответил, что его оппонент должен будет спеть гимн пионеров.

NEWSONE / YouTube

В течение получаса Вилкул говорил исключительно на украинском, хотя обычно выступает на русском языке, и Мирошниченко признал, что его оппонент знает язык. «Господин Вилкул молодец, постарался, признаю… Я увидел, что вы знаете украинский. Не нарушайте закон Украины о статусе нардепа и используйте его везде в своей публичной работе. Каждый депутат должен начинать с себя», — заявил националист. После чего спел первый куплет гимна советских пионеров.

Мирошниченко с 2012 по 2014 год был депутатом Верховной Рады, а с 2015 года — Киевсовета. Входит в политсовет партии «Свобода».

Мирошниченко известен своими радикальными высказываниями. В ноябре 2017 года он призвал проводить диверсии на территории Белоруссии, чтобы «вырвать страну из сферы влияния России».

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