Украинский депутат призвал проводить диверсии в Белоруссии

Депутат Киевского городского совета, бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мирошниченко в эфире телеканала «112 Украина» призвал к созданию диверсионно-разведывательных групп на территории Белоруссии. Видео фрагмента доступно на YouTube.

«Мы должны делать все для того, чтобы вырвать Белоруссию из горизонта, из сферы влияния России. Дипломаты должны делать это на своем уровне разными способами, но должны четко понимать, что без, и я это откровенно и серьезно говорю, без создания серьезных диверсионно-разведывательных групп и проведения диверсий на территории, в том числе информационных, Белоруссии, России, мы этого не добьемся», — сказал он.

Также Мирошниченко призвал ввести визовый режим между Украиной и Белоруссией. «Поскольку Белоруссия сегодня практически имеет общую границу и совместные военные интересы с Россией, то, говоря о том, что надо применять визовый режим с Россией, мы должны говорить о том же и по отношению к Белоруссии», — заявил Мирошниченко.

Ранее в среду вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала голосование Белоруссии в ООН против резолюции Киева о ситуации с правами человека в Крыму «ножом в спину».



