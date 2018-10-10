Украинская писательница устроила скандал в прямом эфире из-за русской речи

Украинская детская писательница Лариса Ницой устроила скандал в студии телеканала NewsOne. Она отчитала ведущую программы «Большой вторник» Диану Панченко за русскую речь. Видеозапись опубликована на YouTube.

«Я не совсем поняла, куда я пришла. Мне никто не говорил, что это канал национального меньшинства. Если у вас общенациональный канал, я бы попросила вас говорить на украинском», — сказала литератор.

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Панченко в ответ заметила, что эфир телеканала на 80 процентов украиноязычный, но «Большой вторник» — исключение, так как от зрителей поступают многочисленные просьбы проводить некоторые эфиры на русском. «Конституция не запрещает нам это делать, вы тоже не можете запретить», — парировала журналист.

Ницой заявила, что, согласно конституции, украинский язык является обязательным для общения в публичных сферах. Ведущая заявила, что это неправда.

В конце концов писательница покинула студию.

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