В Киеве разъяснили необходимость изучения русского языка

На Украине нельзя отказываться от изучения русского языка, поскольку «язык противника надо знать лучше». С таким заявлением в эфире телеканала NewsOne выступил бывший руководитель Запорожской области Евгений Червоненко.

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«Государственный язык должны изучать. Точка. Почему? Это вопрос национальной безопасности. Мы не думаем о том, что наиболее перспективный рынок, где мы еще можем восстановить позиции — это рынок СНГ и Азии. Мы не думаем о том, что любая война закончится. Не надо недооценивать русский язык как язык международного общения. Всегда язык противника надо знать еще лучше», — сказал он.

При этом Червоненко отметил, что «языки дают огромные бонусы и конкурентность в общении. Это не предмет политических разборов, пиара, это метод коммуникаций».

11 января украинский писатель и кинематографист Андрей Курков заявил, что Киеву следует признать русский язык украинской культурной собственностью. «Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью" и взять украинский русский под свой филологический контроль», — пояснил он.

В декабре 2017 года бывший депутат Верховной Рады Украины от «Свободы» Ирина Фарион заявила, что русскоязычных украинцев необходимо «нейтрализовать». «Где в Конституции Украины написано, что русскоязычное население имеет право на существование?» — задалась вопросом Фарион. Тем, кому на Украине нравится русский язык, Фарион посоветовала купить билет и уехать в Россию. Позднее украинский журналист Дмитрий Гордон обвинил Фарион в работе на Москву.

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