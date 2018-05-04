Участник «Евровидения» от Украины забыл родной язык и заговорил по-русски

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Украинский исполнитель Melovin, который представит свою страну на «Евровидении-2018», выступил на пресс-конференции, посвященной музыкальному конкурсу. Видеозапись опубликована на YouTube.

Артист высказал готовность вести беседу на украинском языке, однако, как пишет РИА Новости, забыл несколько слов и начал использовать русские выражения, а также просить помощи у своей переводчицы.

Конкурс «Евровидение-2018» пройдет в португальском Лиссабоне. Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал — 12 мая.

Португалия получила право провести конкурс после того, как в 2017 году на соревновании победил представлявший ее певец Салвадор Собрал.

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