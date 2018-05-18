Участник «Евровидения» от Украины объяснил отказ от родного языка

Украинский исполнитель Melovin (настоящее имя Константин Бочаров), который представил свою страну на «Евровидении-2018», объяснил, почему во время пресс-конференции забывал украинские слова и переходил с родного языка на русский. Его слова передает ТСН.

«Вы знаете, в любом случае ты всем не угодишь. У меня была принципиальная позиция — мне было важно говорить именно на украинском языке в Португалии, когда я представлял свою страну», — подчеркнул артист.

Бочаров рассказал, что учился в украинской школе и часто общается с родителями на украинском, но этого недостаточно: «Из-за того, что не хватает практики, общения, конечно, ты забываешь какие-то слова. А уж когда ты сидишь и тебя снимает очень много камер, конечно, трудно говорить на языке, которым ты не разговариваешь каждый день».

Певец добавил, что не собирается нанимать репетитора по украинскому языку, потому что и так учит его ежедневно. «Я вообще считаю, что никто не говорит идеально на украинском языке. Просто нужно стараться говорить как можно чище и правильнее», — поведал он.

Бочаров выступил в финале «Евровидения» 12 мая. Он занял 17-е место. Победительницей соревнования стала израильская певица Нетта Барзилай.

4 мая Melovin выступил на пресс-конференции, посвященной «Евровидению-2018». СМИ обратили внимание на то, что он забыл несколько слов на украинском языке и начал использовать русские выражения, а также просить помощи у своей переводчицы.

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