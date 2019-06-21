Украинцы предпочли русский язык мове в интернете

Русский язык на Украине преобладает в общении с друзьями, знакомыми и в интернете. Такие данные приводит компания Kantar TNS по итогам недавнего исследования.

Согласно опросу, дома и на работе украинцы одинаково часто используют русский и украинский языки — по 49 процентов. Однако русский незначительно преобладает в неформальном общении — с друзьями, знакомыми (52 процента) и в интернете (56 процентов).

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Украинский язык чаще используется на западе и в центре страны, а русский наиболее распространен на востоке и на юге, а также в крупных городах. При этом украинский язык оказался наиболее популярен среди молодежи.

Для большинства опрошенных родным является украинский язык (63 процента), русский считают родным 35 процентов. Главным языком для изучения в школах, помимо украинского, подавляющее большинство назвали английский язык (95 процентов), и лишь 31 процент — русский.

Тема русского языка является горячо обсуждаемой на Украине. Так, в апреле пользователи социальных сетей обратили внимание на листы, которые держал Владимир Зеленский. На фотографиях можно видеть, что некоторые записи на нем сделаны на русском языке.

25 апреля Верховная Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно документу, чиновники обязаны говорить по-украински на заседаниях, мероприятиях, встречах. Все страницы государственных органов, предприятий и государственных СМИ в интернете также должны вестись на украинском.

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