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В поздравлении украинскому спецназу нашли текст из видео про российскую армию

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Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В видеоролике, выпущенном ко Дню Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины, содержится плагиат. Внимание на это обратил в Twitter журналист Александр Коц.

«Слово в слово, только в переводе на мову», — добавил он.

Ролик был выпущен пресс-службой командования операции объединенных сил (войсковая операция, проводящаяся украинскими силовиками в Донбассе) ко Дню ССО ВСУ, который отмечается 29 июля. Пользователи заметили, что закадровый текст практически полностью повторяет текст из ролика про российскую армию, вышедшего в 2014 году. Единственное отличие от оригинала — язык, в поздравлении он заменен на украинский.

mrdmitry187 / YouTube

Оригинальное видео в поддержку Вооруженных сил России было снято в 2013 году и опубликовано на нескольких платформах в мае 2014-го. Автор посетовал на то, что ролик появился в сети на фоне событий на Украине — к тому моменту в Донбассе уже месяц длился вооруженный конфликт, а Крым перешел в состав РФ.

Силы специальных операций ВСУ были образованы в январе 2016 года.

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